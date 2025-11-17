中評社北京11月17日電／網評：高市早苗玩火將自取滅亡



來源：大公報 作者：蘇虹



日本首相高市早苗公然宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題。作為現任首相如此口出狂言，挑戰戰後國際秩序，其背後是日益抬頭的日本軍國主義。日本歷史上曾在中國和亞洲各地犯下滔天罪行，若不深刻汲取歷史教訓，必遭徹底清算。



高市早苗一直持有並表現著極右翼與軍國主義傾向。早在1994年5月，她剛剛參與政治的第二年，便和其他政客奉《希特勒的選舉策略：現代選舉必勝的聖經》為圭臬，並讚美希特勒的選舉才能。



日本媒體近日曝光的一段上世紀90年代，時任日本首相村山富市與時任議員高市早苗在國會辯論的視頻中，高市早苗質問村山富市，憑什麼以首相的身份代表日本承認當年侵略戰爭是錯誤的？其個人政治傾向暴露無遺。



2007年8月，高市早苗作為安倍內閣成員，與前首相小泉純一郎在二戰結束周年紀念日參拜靖國神社。此後高市早苗多次參拜靖國神社。她曾在參拜後叫囂稱：“作為一名日本人，無論我擔任什麼職務，都會繼續參拜（靖國神社）。”



對戰後秩序的公然挑釁



正是這種極右翼軍國主義傾向作祟，高市早苗在安倍晉三離世後抬起“親台”大旗，背後反映出以其為代表的日本保守勢力，仍迷戀對殖民台灣的舊夢，妄圖重新染指台灣。



以高市早苗一貫言行看，此事並非孤立事件。她在韓國APEC期間會見台灣當局代表，並在社交平台上進行炒作。11月11日，日本政府向“台獨”分子謝長廷授予勛章，高市早苗專門利用國會預算質詢間隙到場致辭。因此，高市早苗的極端言行，決非偶然和孤立性事件，更非一時“口誤”，而是對戰後秩序和中國主權赤裸的公然挑釁。