中評社北京11月17日電／ 網評：西方媒體，看明白八項規定！



來源：大公報 作者：鐔言



這些年，“中央八項規定”給中國政治生態帶來的變革有目共睹。可個別西方媒體卻依然躺在意識形態偏見裡，睜著眼睛胡咧咧：一曰“過度管控”——聲稱規定捆住了官員手腳，影響正常公務與商業往來；二曰“政治工具”——臆測規定為內部整肅手段，忽視個人權益；三曰“文化隔閡”——簡單將規定歸為中國特有現象，拒絕用人類共通的價值尺度來理解。今天，咱們就費點唾沫，幫他們調調“准星”。



一、剪掉歪風邪氣的枝，才能結出幹事創業的果！何來的“過度管控”？



為什麼要在全黨深入學習貫徹中央八項規定精神？為的就是刹住形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風這“四風”。為什麼是“四風”？因為它們是人民群眾最深惡痛絕、反映最強烈的頑疾。



2012年中央八項規定出台時就不加“試行”二字，上來就是硬杠杠，出手就是剛性約束。十多年，社會風氣為之一新：那種“擺拍式”調研、“空轉型”文件，已讓位於“直奔現場、直插一線”的求實風尚；那種“蓋章跑斷腿、辦事磨破嘴”的推諉扯皮，變成了“只進一扇門、最多跑一次”的清爽高效；那種沉迷“酒桌文化”、熱衷“會所風情”的享樂歪風，已轉化為“回家吃飯、清氣滿襟”的日常自覺；那種借考察之名、行旅遊之實的公款消費，已回歸至“用在實處、惠及民生”的支出本義。



落實中央八項規定精神，從來不是要把整棵樹砍掉，而是精準修剪“病枝壞葉”，讓資源真正流向能結出“民生果實”的枝幹。它限制的不是幹事創業的手腳，而是亂伸的手、亂跑的腿、亂花的錢。



二、回歸“公僕”初心，方能贏得人民信任！何來的“政治工具”？



中國共產黨根基在人民、血脈在人民。八項規定精神的核心，正是回歸人民公僕的定位。這種轉變，在全國各地的實踐中得到了生動體現。