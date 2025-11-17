中評社北京11月17日電／網評：十五運會香港的“量”“質”突破



來源：大公報 作者：成劍



第十五屆全運會比賽仍在進行，香港特區體育健兒們的表現已令人驚艶。在這場國家水平最高的綜合體育賽事上，香港特區代表團以歷史性的佳績，不僅刷新了獎牌紀錄，更向世界展示了香港體育的強大潛力。這份成績單，遠不止於獎牌的數字，更是香港體育發展路徑的一次成功驗證，承載著多個角度的啟示。



香港運動員在本屆賽事的突破首先體現在“量”的飛躍。金牌數與獎牌總數均創歷史新高，11月15日一天就連增五塊獎牌，在游泳、擊劍、自行車等多個項目上實現獎牌“零的突破”。這樣的成績令港人喜出望外，這既是香港體育專業化、系統化發展的結果，更是香港團結發展迸發出強大正能量的有力體現。近年來，特區政府加大對體育的資源投入，通過“精英體育資助計劃”等政策，為運動員提供了更科學的訓練環境、更完善的後勤保障和更國際化的競賽機會。這種“政府引導、社會參與、專業運作”的模式，正逐漸形成良性循環。



團結發展迸發強大正能量



更重要的是“質”的提升。香港運動員展現出的競技水平，已從過去的“參與為主”轉變為如今的“爭金奪銀”。這背後，是專業化訓練體系的完善和體育科學的深入應用。從體能訓練到運動康復，從數據分析到心理輔導，香港體育的“軟實力”顯著增強。這種專業化轉型，使香港運動員在面對內地頂尖選手時，也能在技術戰術層面形成有效對抗。



香港體育的獨特優勢在於“背靠祖國、聯通世界”的格局。一方面，香港運動員能通過內地訓練、聯合培養等方式，共享國家豐富的體育資源，乒乓球、單車、體操等就是例子。更重要的是，國家大力支持香港運動員內地受訓，今年1月1日實施的《運動員技術等級管理辦法》，進一步方便香港運動員獲授等級稱號，促進香港運動員在內地發展，有助推動香港融入國家發展大局。