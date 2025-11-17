【
厄瓜多爾民眾公投對外國軍事基地說“不”
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 11:04:12
中評社北京11月17日電／據新華網報導，厄瓜多爾全國選舉委員會16日晚公布的初步計票結果顯示，厄瓜多爾民眾在當天舉行的憲法公投中，反對設立外國軍事基地。
厄瓜多爾總統諾沃亞表示，公投結果體現了民意，政府將尊重人民選擇，並繼續以現有手段堅定推進國家安全與治理承諾。
厄瓜多爾當天就是否允許設立外國軍事基地等4個問題舉行公投。此次公投中，800餘名觀察員參與監督投票，逾10萬名軍警負責安保。
諾沃亞此前多次聲稱，該國面臨嚴重暴力危機，需外國軍事力量介入，打擊販毒、武器販運和跨國有組織犯罪。
