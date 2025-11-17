【
厄瓜多爾一巴士墜入峽穀 至少13人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 11:03:31
中評社北京11月17日電／據新華網報導，該國中部玻利瓦爾省當天發生一起省際巴士墜入峽穀的事故，造成至少13人死亡、20餘人受傷。
報導說，事故發生於當地時間下午1時左右，事發巴士在玻利瓦爾省西米亞圖格地區行駛時失控墜入峽穀。
事故發生後，當地警察、消防等部門人員迅速趕赴現場，救援傷者並調查事故原因。
厄瓜多爾交通事故頻發，主要原因有路況複雜、車況不佳以及司機超速行駛等。
