伊朗外長：伊朗沒有未申報的鈾濃縮設施

中評社北京11月17日電／新華網援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗外長阿拉格齊16日在德黑蘭表示，伊朗沒有進行鈾濃縮活動，也沒有未申報的鈾濃縮設施。



阿拉格齊當天在出席一場會議期間對記者說，伊朗和平利用核能的權利必須得到包括美國在內的國際社會承認。他說，伊朗一直支持公平和基於共同利益的談判，但美國政府當前做法並未表明其準備進行平等和公平的談判。



阿拉格齊還說，伊朗將繼續尋求通過外交途徑和平解決爭端，伊朗不會屈服於欺凌、霸權行為。



美國和伊朗今年4月起舉行五輪由斡旋方阿曼居中傳話的間接談判，雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。第六輪談判原定6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用導彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。為施壓伊朗與美國恢復談判，英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反伊核協議為由，啟動“快速恢復制裁”機制。9月19日，安理會未能通過旨在繼續解除對伊朗制裁的決議草案。



伊朗外交部10月18日發表聲明說，《聯合全面行動計劃》（伊核協議）及其所對應的聯合國安理會第2231號決議規定的10年期限於當日到期，決議中針對伊朗和平核計劃所設的各項限制及相關機制均應視為終止。