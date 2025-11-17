人民日報：警惕日本戰略走向的危險轉向

中評社北京11月17日電／據人民日報報導，日本首相高市早苗日前公然在國會宣稱“台灣有事”可能構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”，暗示可能武力介入台海問題。這種粗暴干涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，引起舉世嘩然，令正義人士強烈憤慨。然而高市早苗不思悔改，拒不撤回有關錯誤言論。這充分暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。



高市早苗拋出涉台謬論，無異於為軍國主義招魂。“台灣有事就是日本有事”是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起。高市早苗上台不到一個月，就成為第一位公然鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”，並與行使集體自衛權相關聯的日本在任首相，凸顯其危險的內外政策走向。歷史上，日本軍國主義曾多次以所謂“存亡危機”為借口發動對外侵略，包括以“行使自衛權”為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。高市早苗再提所謂“存亡危機事態”，讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。



高市早苗的狂妄言論，是對歷史正義的公然挑釁。日本在台灣問題上負有深重歷史罪責。甲午戰爭後，日本侵占台灣並進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。1945年，日本簽署投降書，正式接受《開羅宣言》《波茨坦公告》等規定台灣歸還中國的國際法律文件，中國收復台灣，恢復對台灣行使主權，歷史正義終於得以昭彰。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方非但不思反省，反而在台灣問題上製造新的事端。這種干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關係的政治基礎，嚴重挑戰二戰後國際秩序。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。80年前，英勇的中國人民打敗了日本侵略者。80年後的今天，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅如磐石，意志堅不可摧，能力今非昔比。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力。我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！



日本軍國主義的歷史罪責深重，包括中國人民在內的世界各國人民不曾忘記也不會忘記。日本領導人首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求“軍事大國”地位的危險企圖。近年來，日本大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，在強軍擴武的錯誤道路上狂飆猛進。儘管嘴上自我標榜是“和平國家”，宣揚建立無核武器世界，但高市政權對“無核三原則”表態模糊，語焉不詳，暗示有可能放棄，日本高官甚至聲稱不排除引進核潛艇。這些都表明日本政策的重大消極轉向。在日本戰敗投降80年後的今天，高市早苗拋出觸動各方神經的危險言論，這不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁。包括中國人民在內的世界各國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義！