軍報：叫囂武力介入台海　全日本或淪戰場

專家指出，日本若膽敢染指中國領土台灣，日本全境將納入中國的打擊範圍。圖為火箭軍訓練發射。（圖片來源：文匯網） 中評社北京11月17日電／據文匯網報導，《解放軍報》16日刊發專欄文章《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》。文章強調，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難：惡化自身周邊環境、全國都有淪為戰場的風險、再次被釘在歷史的恥辱柱上。軍事專家對香港文匯報表示，解放軍官方媒體連續兩天發文回應高市早苗錯誤言行，警告和震懾意味更加強硬。日本如果在台灣問題上拎不清，執意攪局，武力介入，那只能接受解放軍的迎頭痛擊。



《解放軍報》刊文指出，這是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海局勢，只會把自己引向不歸歧途。此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確，而日本政府此前辯稱的種種謊言不攻自破。



日或再被釘在歷史恥辱柱上



文章分析認為，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難。第一，惡化自身周邊環境。如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。



第二，全國都有淪為戰場的風險。日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用了多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸。這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車。



第三，再次被釘在歷史的恥辱柱上。日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國，這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的“自信”從何而來？



文中最後強調，日本當政者妄圖介入台海局勢，既是對國際正義的粗暴踐踏、對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。