美聯邦航空管理局宣布終止航班削減緊急令（圖片來源：央視新聞） 中評社北京11月17日電／據央視新聞報導，交通部長達菲與聯邦航空管理局（FAA）局長貝德福德宣布，因空管人員短缺而實施的航班削減緊急令將於11月17日6時正式解除，全美空域系統將全面恢復正常運行。



FAA表示，在政府“停擺”結束後，空管人員已持續返崗。達菲強調，這是在經歷史上最長政府“停擺”後恢復航空系統穩定的重要一步，並稱接下來將把重點放在加速空管員招聘及建設新一代空中交通管制系統。



隨著航班削減緊急令即將解除，此前對部分機場通航活動、商業航天發射與跳傘航拍等項目的限制將同時結束。FAA也確認正在審查航空公司在緊急令期間未完全遵守削減要求的情況，以評估後續執法措施。



為緩解政府“停擺”期間日益加重的空管人手短缺壓力、降低空域安全風險，美國聯邦航空局此前決定，從11月7日起逐步減少全美40個主要機場的國內航班，至11月14日削減幅度逐步增至10%。這一措施導致美國大量航班被取消，並造成大面積航班延誤和機場混亂。



當地時間11月12日，美國總統特朗普在白宮簽署了國會兩院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案，正式結束美政府“停擺”。有分析認為，在政府“停擺”結束後，雖然空中交通管制人員短缺的情況會逐漸得到一定的恢復，但航班延誤和取消的情況仍將持續一段時間。