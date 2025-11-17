英擬收緊庇護政策　難民申永居須等20年

中評社北京11月17日電／據大公報報導，英國內政大臣馬哈茂德計劃17日宣布收緊庇護政策，難民申請永久居留權的居住期門檻，將由目前的5年大幅增加至20年，將成為申請永居要求居住年期最長的歐洲國家。與此同時，工黨政府宣布還將限制對特定尋求庇護者的法定援助義務。



馬哈茂德15日發布聲明說，英國將終結對庇護申請者的黃金門票，並稱這項提案是“當代最大規模的庇護政策改革”。目前制度下，獲得難民身份的人有5年保護期，之後可申請永久居留權，最終取得英國公民身份。未來難民身份的保護期將縮短為30個月，這項保護還會受到“定期審視”，一旦認定難民的家鄉安全無虞，他們將被強制遣返。



聲明同時表示，難民一旦取得庇護資格，英方計劃將申請英國長期居留的等待期，從現行5年延長至20年。另外，內政部還表示，此次移民政策改革將取消對特定尋求庇護者提供住房和每周津貼等法定援助義務。這項改革適用於有工作能力卻選擇不工作的尋求庇護者，以及違法者。內政部說，納稅人資助的援助會優先提供給為經濟和當地社區作出貢獻的人。



英國內政部說，本次大型改革借鑒丹麥和歐洲其他國家的做法，將難民身份設為臨時性質，提供有條件的援助，並要求難民融入社會。今年至今，已有超過3.9萬人冒險橫跨英吉利海峽抵達英國，其中多為各國逃離衝突的平民。民調顯示，移民議題已取代經濟，成為英國選民最關切的議題。而截至2025年3月的年度統計中，英國共接收餘10.9萬名尋求庇護者，較上年增長17%，較2002年峰值高出6%。