墨西哥“Z世代”示威爆衝突至少120傷

中評社北京11月17日電／據大公報報導，墨西哥當局表示，15日有數千人走上首都墨西哥城街頭，抗議總統辛鮑姆政府的治安政策，示威引發警民衝突，造成至少120人受傷，當中大多數為警員。警方以搶劫和襲擊等罪名，拘捕約20人。



這場針對毒品暴力與辛鮑姆治安措施的示威，由自稱“Z世代墨西哥”的青年團體號召，強調不隸屬任何政黨，代表對暴力、貪污及濫權感到厭倦的年輕人。不過，遊行很快得到多個其他年輕層的反對派支持者加入。



現場畫面顯示，大批示威者在國家宮殿外把部分鐵欄拉倒，衝向建築物外圍。防暴警員在宮殿範圍布防，施放催淚氣體驅散，部分年輕人向警方投擲物件，警方則以盾牌抵擋。墨西哥城治安負責人巴斯克斯表示有100名警員受傷，其中40人因擦傷及割傷須送院治療，另有20名示威者受傷。警方以涉嫌搶劫與攻擊等罪名拘捕20人。



在這場活動中，許多示威民眾手持標語及戴著帽子，向致力反毒的烏魯阿潘市市長卡洛斯.曼索致敬。曼索在本月1日遇刺身亡，生前曾領導市政府進行反毒行動。不過曼索的遺孀已與此次抗議者劃清界線。



辛鮑姆自去年10月上任以來，第一年施政滿意度曾突破7成。不過，近月發生多宗重大謀殺案，包括曼索遇刺，令其治安政策備受批評。辛鮑姆日前在例行記者會上質疑相關抗議活動的動機，稱動員過程“不自然”，且是“花錢買來的”，表示“這是一場由境外推動、反對政府的運動”。