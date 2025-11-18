華府觀察：美恐華之下中國在美留學生五連降

中國在美大學留學生數量連續五年減少 新華圖 中評社華盛頓11月17日電（記者 余東暉）雖然特朗普有意吸引60萬中國學生來美留學，但實際情形卻是：中國正在美國大學留學的學生人數已經連續五年減少，而且在當前美中關係緊張的大環境下，這種下降的趨勢仍在持續。



根據17日發布的“2024年美國門戶開放國際教育交流報告”，2024到2025學年，正在美國高校留學的中國大陸學生人數為26.59萬，比上學年減少4.1%。自此中國大陸留美學生人數已連續五年下滑，比2019到2020學年的37.3萬峰值減少了約3成。中國留學生連續15年居於美國國際學生人數榜首的地位去年已經被印度取代。



中國學生留美五連降，貌似出人意料，實在情理之中。首先，這是因為中國高等教育近年來發展很快，質量提升，中國大陸主要高校在全球大學的排名不斷提升，北京大學、清華大學、復旦大學、上海交大、浙江大學等更是進入全球頂級名校之列。其次，面對經濟上的不確定性，中國家庭花大價錢送孩子去海外留學的衝動有所削弱。



最主要的原因是，美中關係緊張帶來的留學環境惡化和未來就業前景不明，令更多中國家庭望而卻步。中國學生赴美留學轉折點，看似與全球疫情爆發年重合，實際上更因美中關係從2020年急轉直下所驅動。