謝鋒大使：中美關係未來將更加光明

中國駐美大使謝鋒錄製視頻，在第六屆香港中美論壇上致詞（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月18日電（記者 郭至君）2025年第六屆香港中美論壇今日起在香港一連兩日舉行，中國駐美大使謝鋒首日透過視像致辭，呼籲美方與中方相向而行、求同存異，盡快落實兩國元首會晤共識。



謝鋒表示，今年以來，中美關係跌宕起伏，特別是兩國經貿往來一度遭遇嚴重困難。在這關鍵時刻，習近平主席和特朗普總統從戰略層面引領中美關係巨輪穿越急流，繞過暗礁，滾滾前行，圍繞中美新時期正確相處之道這項“世紀之問”作了新的探索。站在新的歷史起點上，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，既是兩國人民之願，也是世界各國所盼。對此，我願與大家分享三點體會。



第一，錨定元首指引方向，不折不扣落實會晤共識。元首外交是中美關係的“指南針”和“定盤星”。今年以來，習近平主席同特朗普總統三次通話，多次互致信函，特別是不久前在釜山成功會晤，在緊要關頭對中美關係校准航向。釜山會晤不是終點，而是新的起點。當務之急是做好全過程管理，扎實推進後續工作，特別是盡快將兩國元首會晤共識落到實處，為中美關係打下穩固的基礎，造福兩國惠及世界。中方向來言出必行，期待美方與中方相向而行，採取實實在在的行動，讓兩國人民和國際社會安心、放心。當前的企穩勢頭來之不易，應該珍惜，要防止折騰反復，避免橫生枝節。不能進一步，退半步，甚至進一步，退兩步，為兩國關係製造新的困難和障礙。



第二，汲取歷史經驗智慧，堅定不移推進互利合作。本屆論壇將回顧中美在80年前並肩戰勝法西斯，共建戰後國際秩序的光榮歷史，啟迪我們珍視和平合作的寶貴價值。80年來中美關係經歷風風雨雨，但不論從什麼角度看，兩國維護世界和平與繁榮的共同利益始終是第一位的，雙方應該彼此成就，而不應互相傷害。應該求同存異，而不是零和博弈。中共二十屆四中全會勝利召開，中國即將踏上“十五五”新征程，雙方在綠色發展、人工智能、數字經濟、衛生健康、旅遊、農業登領域擁有巨大合作空間，剛剛結束的第八屆進博會上，美國企業參展面積連續七年保持第一，對中國經濟投下信任票。中國未來十多年，中等收入群體將超過8億人，正在加快形成全球最大、最有活力的消費市場。這個開放發展的超大規模市場，將為美國和世界帶來前所未有的巨大機遇。中美合作清單應該拉得更長，合作蛋糕可以做得更大，解決當今世界面臨的重大問題更離不開中美協調合作。雙方要展現大國擔當，共同為促進世界和平發展注入穩定性和正能量。

