王棟答中評：釜山元首峰會穩定中美關係

北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟在第六屆香港中美論壇間隙接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月18日電（記者 郭至君）北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟昨日出席第六屆香港中美論壇間隙，接受了中評社記者的採訪，就中美元首釜山峰會的成果進行了其評價。



中評社記者問到，有些聲音認為這次中美元首峰會是兩國關係的“轉折點”，您怎麼看？王棟表示，這關於怎麼定義，“由於特朗普政府今年4月1號開始對包括中國在內的基本上世界各國徵收關稅，全球經濟貿易體系受到巨大震蕩，中美關係進入緊張狀態。中國堅決地捍衛我們的權益，所以進行了反制，通過跟美國的鬥爭，把美國逼回到談判桌上來，達成了階段性共識，從這個角度來講，它是一個轉折。”



王棟也對中評社記者指出，但中美關係還存在著一些結構性的問題，還有很多潛在的風險點。“主要特別是美方的一些強硬派，還想在這個問題上繼續對中國施壓，所以有可能明年中美關係還會有一些摩擦，但是大的方面來講，這次峰會是很重要的，這是特朗普第二次當選以來兩國元首第一次的會面，它確實把中美關係給穩定下來了，也是元首外交對中美關係發揮的引領性作用。”他說。



王棟在答群訪記者時說，香港可以在中美關係之間發揮一個非常獨特的作用，因為香港從改革開放以來，一直扮演著中西溝通的橋梁的獨特作用，香港非常地國際化，而且有很豐富的國際交流經驗，在當前這個時刻，香港應該更好地發揮它溝通中外的作用。



談及高市早苗近期錯誤涉台言論，王棟表示，中方要堅決鬥爭，堅決捍衛中國的主權和安全，我們也相信日本的有識之士會和我們一道共同努力，制止日本右翼的錯誤聲音和思潮，推動中日關係克服當前的緊張關係，重新回到一個健康、穩定發展的過程當中。

