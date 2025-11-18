香港中美論壇：各國不應在中美間選邊站

第六屆香港中美論壇“高層對話：權力、夥伴關係與新秩序”環節現場（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月18日電（記者 郭至君）第六屆香港中美論壇今日召開，在“高層對話：權力、夥伴關係與新秩序”環節，來自中美兩國的前高官和著名學者共同探討全球化和中美關係的前景。中美交流基金會總裁，聯合國親善大使周建成為該環節主持人。中評社記者留意到，幾位發言的嘉賓都不讚同“在中美間選邊站”的概念，認為各方一起對話合作才能共贏。



美中關係全國委員會董事會主席，第十二任美國貿易代表表示白茜芙表示，自我依賴和國家安全相關，在傳統體系當中，國家安全的考量可能會超越其他一切。現在國際規則被推倒了“懸崖之邊”，從未準備好應對這個問題，所以，我們看到了大國競爭，和國際秩序的分崩離析，這很危險。她建議，中美要共同打造一個戰略上的安全網就可以有支撐。她也反問在場聽眾，所謂 ‘東升西降’、‘美國再次偉大’這樣的口號或定義是否反而不利於打造共同和平，而變成零和博弈？白茜芙說，所有的國家都不應該在中美之間做選擇，否則世界上的風險會更大。



印度第28任外交秘書，印度前駐華，駐美大使拉奧琦表示，她本身就是全球化的代表，她認為全球化沒有結束，印度要繼續參與，保持與世界的聯繫，而全球化需要不斷保持它的活力，現在正在經歷“治療”階段。談及中美兩國，她說，美國是印度不可或缺的戰略盟友，中國也是印度關鍵鄰國，我們不應該忘記美、印、中三國在二戰勝利上做出了共同的重要貢獻。“中印關係從2017年的摩擦分歧走到了現在的和平共處，這證明我們可共同多極管理，保護自己國家利益和安全的同時，穩住平衡，共擔責任，共同發展。舊的地圖正在“撕毀”，印度並不想在中美之間選邊站，而是希望保持穩定，保持平衡，保持開放，我們不想有衝突和戰爭，對話的空間還是很大的。”拉奧琦說。



北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思指出，全球化並沒有結束，而是在走向深入，這是歷史的必然，儘管現在遇到了很多問題，但這不應該被停止、被阻撓，正是因為全球化我們才能四處交流。在主持人拋出的“中美選邊站”話題上，他說，大部分國家在這個世界上都有不同的態度，要因國而論，是隨時變化中的。大部分的國家不像冷戰時期那樣一定要選邊站，他們不想選擇，現在的世界不是中美兩國分庭抗禮的狀態，而是多極化的秩序，大家不願意簡簡單單去選擇一方。



對於釜山元首會晤，王緝思表示，峰會是一個契機，得到了大家的讚揚，但不能過度期待，明年中美兩國領導人可能實現互訪，但這期間也許還有很多問題發生，當前中美雙邊關係有四個特點，一是衝突密度不大，二是低層互動，三是有限度的合作，四是非零和博弈。“我個人不喜歡‘東升西降’的說法，其實中美在當前大背景下都在上升，只不過發展方式和方向不同，因此才要合作共處。”王緝思說。



中美交流基金會一連兩日在港舉辦“香港中美論壇”，本屆論壇以“共築和平之環”(Circles for Peace)為主題，有約50名來自內地、美國及新加坡的，政界和商界代表出席。

