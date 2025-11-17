報告：韓十大出口產業五年內或遭中國全線趕超

中評社香港11月17日電／韓聯社報導，韓國經濟人協會17日發佈的一份報告顯示，韓國十大出口產業中有一半已在企業競爭力方面被中國趕超，預計五年後十大產業競爭力或將全線失守。



協會近期面向從事十大出口產業的銷售額千強企業（應答企業數200家）進行了“關於韓美中日的競爭力現狀和展望”調查。結果顯示，被問及當前最大的競爭對手時，62.5%回答“中國”，其後是美國（22.5%）和日本（9.5%）。將時點設為2030年時，回答“中國”的佔比提升6個百分點至68.5%，回答“美國”（22%）和“日本”（5%）的佔比有所下降。這意味著多數韓企認為韓中出口競爭將愈演愈烈。



假設韓企競爭力標準為100，受訪企業認為美中日的競爭力水準分別為107.2、102.2和93.5。到2030年時，競爭力水準高到低同樣依次為美國（112.9）、中國（112.3）和日本（95）。也就是說，韓企認為本土企業競爭力已落後於中美兩國，而中國企業競爭力未來五年將達到接近美國的水準。



分行業看，中國企業在鋼鐵（112.7）、通用機械（108.5）、二次電池（108.4）、螢幕（106.4）、汽車和零部件（102.4）五個領域領先於韓企，而在半導體（99.3）、電子和電機（99）、船舶（96.7）、石油化學和石油產品（96.5）、生物健康（89.2）領域仍落後於韓企。但據業界預測，韓國十大出口產業競爭力將在未來五年內全部被趕超。



報告指出，中國在價格競爭力、生產能力、政府支援方面佔據優勢，美國則在品牌、專業人才、核心技術方面佔據優勢。與中國相比，目前韓國僅在品牌競爭力方面領先，而品牌競爭力將在五年後恐被趕超。與美國相比，預計韓美兩國差距將在除生產力以外的所有領域進一步拉大。