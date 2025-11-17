王毅同敘利亞過渡政府外長希巴尼會談

中評社北京11月17日電／據外交部網站：2025年11月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同來華訪問的敘利亞過渡政府外長希巴尼舉行會談。



王毅表示，中敘友好交往源遠流長，古絲綢之路就把兩國人民連在一起。敘利亞是最早同新中國建交的阿拉伯國家之一。中敘都是發展中國家，擁有廣泛共同利益。中國始終堅持大小國家一律平等，堅定站在發展中國家特別是中小國家一邊，堅定維護全球南方正當權益。中方奉行面向全體敘人民的友好政策，尊重敘人民自主作出的選擇。雙方應當堅持相互尊重彼此核心利益，堅持互不干涉內政，弘揚接續友好傳統，校准中敘關係航向，實現兩國關係重回正軌。



王毅表示，中方讚賞敘方承諾恪守一個中國原則，希望敘方堅定支持中國人民反對“台獨”分裂、爭取國家完全統一的正義事業，共同維護好雙邊關係政治基礎。“東伊運”是聯合國安理會認定的國際恐怖組織。敘方承諾不允許任何實體利用敘領土損害中國利益，中方對此表示讚賞並希望敘方採取有效落實措施，為中敘關係平穩發展掃清安全上的障礙。



王毅表示，明年是中敘建交70周年。雙方要逐步恢復各層級各領域交往，歡迎敘方參與共建“一帶一路”，加強在聯合國、中阿合作論壇等多邊框架下合作。中方願積極考慮參與敘經濟重建，為敘社會發展和民生改善作出貢獻。中方支持敘盡早實現和平，堅持“敘人主導、敘人所有”，開展包容性對話，統籌安全和發展，積極融入國際社會，通過政治對話找到符合人民意願的重建國家方案。中方願同國際社會一道，為推動敘利亞實現安全和穩定貢獻力量。



希巴尼表示，敘中關係歷史悠久，具有戰略性。敘方對中國充滿敬意，高度重視對華關係，感謝中方支持敘維護主權和領土完整，長期向敘人民提供真誠幫助。敘方堅定恪守一個中國原則，反對任何勢力破壞一個中國原則，堅決支持中方維護自身核心利益。敘方重視中方安全關切，反對一切形式的恐怖主義，不允許任何實體利用敘領土從事損害中國國家安全、主權和利益的活動。中國發展成就舉世矚目，敘利亞當前百廢待興。敘方高度讚賞中方提出的重要倡議，願學習借鑒中國經驗，積極參與共建“一帶一路”，以務實合作推動敘國家重建和穩定發展，期待繼續得到中方幫助。感謝中方在聯合國支持敘方，願進一步加強多邊溝通協作。



會談後，雙方發表了中敘兩國外交部長聯合聲明。