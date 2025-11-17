日本實際GDP年率6個季度來首陷負增長

中評社香港11月17日電／日經新聞報導，日本內閣府11月17日公佈的2025年7～9月的季度國內生產總值（GDP）速報顯示，剔除物價變動影響後的實際季節調整值較上季度下降0.4%，按年率換算為下降1.8%。這是六個季度以來首次出現負增長。



日經QUICK此前匯總的民間預測中間值為年率下降2.4%。佔GDP過半比重的個人消費較上季度增長0.1%，設備投資增長1.0%。



7~9月的實際GDP規模按年率換算為561.7萬億日元。



其中，出口下降1.2%，為兩個季度以來首次轉為負值。受美國一系列關稅政策影響，汽車出口減少拖累整體表現。



進口下降0.1%，為三個季度以來首次負增長。原油、天然氣以及航空旅客相關項目產生負面影響。



民間住宅投資下降9.4%，為三個季度以來首次負增長。由於自4月起日本的住宅節能標準趨嚴，3月出現的搶搭末班車需求在本季度出現明顯反動下滑。GDP按工程進度計入，因此7～9月反映出負面影響。



個人消費雖增長0.1%，增幅放緩，但已連續六個季度保持正增長。受今年的酷暑影響，包括酒類在內的飲料整體銷量增加，外食等餐飲服務也呈現增長。另一方面，秋季服裝銷售低迷，汽車消費也顯著疲軟。



設備投資增長1.0%，連續第四個季度增加。受勞動力短缺推動的省力化投資帶動，軟體投資持續擴大。