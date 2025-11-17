高市“玩火” 日本“炸鍋”

中評社北京11月17日電／據新華社報導，日本首相高市早苗近日在日本國會答辯時發出涉台錯誤言論，其言行危害地區穩定、禍及日本自身。多名日本國會議員要求高市撤回相關言論；日本各界人士批評她作為首相“不該發表有損國家利益的言論”、其言論“正演變為嚴重的國際問題”、她“沒有資格當日本首相”……日本民眾在首相官邸前集會抗議，要求“高市下台”。