高市錯判時與勢，注定撞南墻

中評社北京11月17日電／據新華社報導，剛剛成為日本首相不久的高市早苗，近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言。日前在國會答辯時，高市更是公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。



歷史已經反復證明，錯判時與勢，注定撞南墻。