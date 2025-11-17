全國建成執法辦案管理中心3266個（圖源：央視新聞） 中評社北京11月17日電／據新華網消息，五年來，全國公安機關深入學習貫徹習近平法治思想，全面推進嚴格規範公正文明執法，公安執法質量、效率和公信力持續提升，全國已建成3266個執法辦案管理中心，實現市、縣兩級全覆蓋。



這是記者11月17日從公安部新聞發布會獲悉的。著眼於國家治理急需，人民群眾美好生活需要的法律制度，公安部積極推動制修訂治安管理處罰法、反有組織犯罪法、反電信網絡詐騙法等法律，為公安執法工作提供了有力法律支撐。公安部還會同有關部門，出台打擊跨境賭博、電信網絡詐騙、網絡暴力、“機鬧”等一系列執法指導意見，助力社會治安向好態勢持續鞏固。



緊盯執法關鍵要素，加強閉環式執法監督管理，公安機關推動受立案制度改革，規範接報案與立案工作，全面落實接報案“三個當場”、首接責任制等制度要求，推廣接報案中心建設，確保報案必接、如實登記、依法立案。在派出所等基層執法單位配備8.9萬名法制員，案件質量持續提升。2024年，全國檢察機關監督立案同比下降71%；不批捕率、不起訴率同比均下降約6%。



加強改革創新，提高執法辦案質效。執法辦案管理中心推行執法辦案、監督管理、服務保障“一體化”運行機制，帶動執法規範化水平大幅提升，各地普遍實現重大執法安全事故“零發生”。



公安部有關負責人表示，下一步將繼續深化法治公安建設，不斷提高公安工作法治化水平和公安機關執法公信力，為建設更高水平的法治中國、平安中國作出新的更大貢獻。