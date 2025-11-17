唱歌吸引選委　候選人奇招盡出

中評社北京11月17日電／據大公報報導，2025“愛國者同心治港”選舉論壇“選舉委員會界別論壇”昨日下午在伊利沙伯體育館舉行。該界別50名候選人全部出席，論壇歷時約三小時，候選人以每五人一組介紹政綱，每人有約兩分鐘發言。



這一界別將由1500名選委選出40名議員，為了給選委們留下深刻印象，候選人們在自我介紹時使出渾身解數，強調自己的背景與優勢。有候選人表示，自己雖然報稱沒有政治聯繫，但其實主張“不分你我”。在“愛國者新治港”局面下，大家是“共坐一條船”，要一起揚帆出海、同心同德。



有候選人自我介紹環節時，獻唱了歌手許冠傑的《洋紫荊》，寓意希望齊心令香港更自豪。“在香港，你我的家鄉香港，艶麗洋紫荊到處盛放，滿眼盡是好風光。”不少觀眾也跟著他一起哼唱，氣氛溫馨而熱烈。



助選團將氣氛推至頂點



有候選人表示，一代代香港人創造許多經濟奇跡，希望可以進入立法會捍衛香港法治，“食住個勢”建立亞洲最佳文創體育旅遊娛樂盛事之都。



今次論壇亦設置了助選團打氣環節，隊員們齊聲呼喊所支持的候選人名號，歡呼聲響徹場館內，現場氣氛推至頂點。即使論壇結束後，他們亦沒有離去，而是在場外繼續向選委派發傳單。隊員們表示，今次選舉回歸了理性務實，競爭激烈卻氛圍良好，候選人都抱著為香港更美好的理念從不同方向努力，也讓市民對這座城市的未來更加期待與憧憬。他們能以這樣的方式參與其中，也感到十分自豪！