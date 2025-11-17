日本GDP六個季度以來再現負增長

中評社香港11月17日電／日本內閣府17日發表的初步統計結果顯示，美國政府加征關稅令日本出口明顯下滑，扣除物價變動因素，日本今年第三季度實際國內生產總值（GDP）按年率計算下降1.8%，自2024年第一季度以來再次出現負增長。



新華社報導，數據顯示，三季度日本GDP環比下降0.4%。受美國關稅政策影響，三季度貨物及服務貿易出口環比下降1.2%，進口因內需疲軟環比下降0.1%。外需對當季經濟增長的貢獻為負0.2個百分點。



內需方面，當季占日本經濟比重一半以上的個人消費環比微增0.1%；內需的另一支柱企業設備投資環比增加1.0%，包括政府消費、公共投資等在內的公共需求環比增加0.5%，與此同時，民間住宅投資環比下降9.4%，民間庫存變動也抑制了當季內需增長。總體來看，內需對當季經濟增長的貢獻為負0.2個百分點。



日本媒體和專家表示，美國政府4月開始加征汽車關稅及所謂“對等關稅”重創以汽車為代表的日本出口產業，是日本經濟三季度出現負增長的重要原因。此外，住宅投資及庫存投資低迷也拖累了當季經濟增長。



日本內閣府此前發布中期經濟預測報告稱，考慮到美國關稅政策帶來經濟下行壓力以及物價持續上漲造成消費疲軟，日本政府將2025財年（2025年4月至2026年3月）經濟增長預期由此前的1.2%下調至0.7%。