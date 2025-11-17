富權：“鄧萬華案”或將引發複雜連鎖反應

中評社香港11月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：“鄧萬華案”或將引發複雜連鎖反應。以下為文章內容。



具有“陸配”身份的花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，因為雖然已經註銷大陸戶籍，但卻無法放棄中國國籍，“內政部”多次發函指令富里鄉公所解除其村長職務，鄉公所在行政壓力下於八月一日作出解職處分。鄧萬華不服，向花蓮縣政府提起訴願，花蓮縣政府於十月二十九日召開訴願審議委員會，會中決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。而就在鄧萬華是否可以復職進行法理探討之際，“內政部”卻重申，將再行文富里鄉公所應依“國籍法”及“中央”主管機關的解釋辦理解職。



此一事態的後續情況如何？可能將會引發複雜的系列連鎖反應。首先可能會因為“法理衝突”而引發“釋憲”行動。實際上，在台灣地區，“憲法”是根本法因而也是所有法律的“上位法”，而“國籍法”及《兩岸關係條例》、《公職人員選舉罷免法、《地方制度法》都是“下位法”。“憲法”第四條明文規定：“『中華民國』之領土，依其固有之疆域，非經『國民大會』之決議，不得變更之。”而“固有疆域”歷來所指，就是包括中國大陸與台灣地區在內的整體。也因此，《兩岸人民關係條例》才會將人民劃分為“台灣地區人民”與“大陸地區人民”，而不是“台灣人”與“外國人”。依此法理事實，“中華民國”本身就是中國，台灣人自然也是中國人。在這樣的“憲法”架構下，鄧萬華依規註銷大陸戶籍、領取台灣地區身分證和“護照”，並依《公職人員選舉罷免法》當選村長，毫無瑕疵。但“內政部”卻要求她提出“放棄中華人民共和國國籍”的證明，而北京從不承認“中華民國”，因而其原居地的相關機構根本不可能開出“註銷國籍”的證明。在此情況下，一個已經依法入籍台灣地區十七年並已經領取了台灣地區“護照”的合法居民，卻因為“拿不出一張不存在的文件”而被剝奪公職。這不是法律疏漏，而是政治任意。



實際上，鄧萬華提起訴願的理由，就是主張其早已依法取得台灣地區“國籍”，並經“中選會”審核通過參選資格，而且兩岸關係非屬“國與國”，應不適用“國籍法”中“外國國籍”之規定。



而花蓮縣政府訴願委員會在審理後也指出，原處分機關未待“中央”主管機關釐清“大陸地區是否屬外國”等法律爭議，即逕行作成不利處分，違反《行政程序法》有關“一律注意有利與不利事項”之原則，程序尚嫌草率，難謂適法。



因此撤銷原處分，由鄉公所重新依程序辦理。

