2025超大城市治理智庫交流會舉行

這是11月16日拍攝的2025超大城市治理智庫交流會（北京）現場。（圖源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，文以載道，城以盛民。以“城市正智慧 生活更美好”為主題的2025超大城市治理智庫交流會（北京）16日舉行，來自多個國家和地區的200多名專家學者和城市治理者，共同探討超大城市治理的新路徑。



新華通訊社社長傅華在致辭中表示，習近平總書記關於城市工作的重要論述和中國超大城市治理的創新經驗，不僅為研究、構建中國城市治理學提供了理論範式、實踐基礎，更為世界破解超大城市治理難題提供了重要公共產品。新華社願與各方攜手合作，繼續深化對城市治理學的研究，為不斷提升超大城市治理水平、推動城市更好服務人的全面發展貢獻新的更大的力量。



北京市委副書記、市長殷勇在致辭中表示，近年來，北京認真貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，立足首都城市戰略定位，深入實施北京新版城市總體規劃，以綉花功夫不斷提升城市治理水平，著力推動減量提質，深入推進美麗北京建設，用心用情解決群眾急難愁盼問題。北京將繼續深入踐行人民城市理念，始終堅持首都城市戰略定位，堅持內涵式發展，加快建設國際一流的和諧宜居之都。



清華大學黨委書記邱勇在致辭中表示，城市是有生命的，承載著人類文明進步的歷史，也承載著人民對美好生活的向往。推動城市數字化轉型，基礎是構建智慧高效的智能體系；加快城市綠色發展，重點是推進能源結構低碳轉型；建設韌性安全城市，關鍵是從被動應對轉向主動預防。清華大學將發揮綜合學科優勢，努力為破解超大城市治理難題提供理論支撐、技術支撐和人才支撐。