美撤回派駐芝加哥、波特蘭國民警衛隊

8月19日在美國首都華盛頓的聯合車站外拍攝的國民警衛隊成員和車輛。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月17日電／新華網援引美國媒體16日報導，數百名部署至伊利諾伊州芝加哥市和俄勒岡州波特蘭市的國民警衛隊員將撤出。過去數周裡，由於法官下達禁令，這些國民警衛隊員未能如特朗普政府所設想那樣被部署到街頭、協助聯邦人員執法和保護聯邦建築。



“燒錢”且無用



兩名不願透露姓名的美國國防部官員16日告訴《紐約時報》，被派往波特蘭市的200名加利福尼亞州國民警衛隊員，以及被派往芝加哥市的200名得克薩斯州國民警衛隊員，最早當天開始返回各自所屬的州。



一名官員告訴《紐約時報》，隨著感恩節和聖誕節臨近，加上聯邦法官叫停國民警衛隊的行動，國防部高層官員近日決定把外州的國民警衛隊員撤走，以避免“燒錢”和“派不上用場”，並導致國民警衛隊員節日期間與家人分離。



美國國防部尚未宣布這一消息。但負責北美地區軍事行動的美國北方司令部14日在社交媒體上說，未來幾天，其在波特蘭、洛杉磯和芝加哥的部隊“將轉移或調整”，“以確保在每個城市都能保持持續、長久的存在”。



“早該如此”



據路透社報導，加州州長加文·紐森的一名發言人說，國防部已告知加州政府，加州國民警衛隊員將開始從俄勒岡州返回。“一開始就不該非法部署我們的部隊……我們很高興他們終於要回家了，早就該這麼做。”



今年6月，美國移民與海關執法局等聯邦機構出動大批執法人員，在加州洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，此後美國總統特朗普以協助實施移民執法行動、打擊犯罪、維持治安等為由，陸續向洛杉磯、首都華盛頓和田納西州孟菲斯市派遣國民警衛隊。