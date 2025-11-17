重慶做實警示教育　讓黨員幹部明底線知敬畏

重慶市南川區委黨校區管副職領導幹部進修班結合典型案例組織學員開展警示教育。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京11月17日電／據中國紀檢監察報報導，11月7日，重慶市璧山區紀委監委主要負責同志為區委黨校中青年幹部培訓班學員講授專題廉政黨課。該專題黨課結合典型案例深入剖析違紀違法行為的嚴重危害，詳細解讀相關紀法規定，教育引導年輕幹部從起步階段就嚴守紀法規矩，涵養清風正氣。



警示教育是一項基礎性工作，全市紀檢監察機關將做實做細警示教育作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的重要抓手，通過深挖案例資源、分層分類施教、創新形式載體等，用身邊人身邊事以案明紀、以案說法。市紀委監委持續強化案例分層分類運用，指導各區縣、各單位結合實際深入開展警示教育，持續築牢拒腐防變思想堤壩。今年以來，在市委有力示範帶動和市紀委監委推動下，全市累計開展警示教育1.92萬場次，受教育黨員幹部108萬人次。



日前，雲陽縣民政局召開警示教育大會，與會人員集中觀看以該縣民政領域典型案例為素材製作的警示教育片《風腐歧路》，“攬鏡自照”、叩問初心。



全市紀檢監察機關將案例資源轉化為築牢黨員幹部思想堤壩的教育素材，建立“分層級梳理、分領域剖析、分類別運用”工作機制，分層分類做實警示教育。“我們注重選取具有普遍教育意義的典型案件，持續推進分類施教，根據教育對象的行業、層級和崗位等特點，精準選用領域相近、層級相似、崗位相同的案例，增強警示教育的針對性和代入感。”市紀委監委相關負責同志表示。



今年5月，市黨風廉政教育基地更新違反中央八項規定精神警示專區教育內容，展示一批本地查處的違反中央八項規定精神典型案例，為黨員幹部敲響警鐘。前來參觀學習的黨員幹部表示，這種“精準滴灌”式的教育更震撼，對“四風”問題的隱蔽性、危害性有了更加直觀和深刻的認識。



案例的篩選要精準，案例的剖析也要深入，這樣才能真正觸及靈魂、發人深省。在警示教育片的策劃製作上，市紀委監委選取不同層級、不同領域的典型案件，深入剖析不同涉案人員的權力風險點、性格特質、成長背景與社會環境，系統追溯其蛻變軌跡，通過構建“個體畫像”歸納共性問題和發案規律，從具有普遍警示意義的典型情節和關鍵環節切入，增強警示教育針對性。