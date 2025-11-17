【
新疆塔什庫爾幹縣發生4.0級地震
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 16:44:34
中評社北京11月17日電／據央視新聞報導，中國地震台網正式測定：11月17日03時56分在新疆喀什地區塔什庫爾幹縣（北緯35.86度，東經76.93度）發生4.0級地震，震源深度10千米。
