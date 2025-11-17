植田和男：貨幣政策長期維持過於寬鬆帶來風險

中評社香港11月17日電／日本經濟財政諮問會議（CEFP）會議紀錄顯示，日本央行行長植田和男在會上表示，基本通脹率仍低於2%的目標，因此維持寬鬆貨幣政策立場。但他指，長期維持過於寬鬆的貨幣政策會帶來風險，不利於穩定實現通脹目標。



據香港電台報導，植田和男表示，長遠而言，可持續地實現通脹目標，意味著既要推動通脹自低位回升，亦要避免通脹急升。他說，央行正尋求一個能夠確保經濟平穩發展的利率水平。



經濟財政諮問會議是日本最高經濟小組會議，今次會議於上星期三召開，是高市早苗擔任首相以來首次會議。