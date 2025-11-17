【
大
中
小
】 【
打 印
】
植田和男：貨幣政策長期維持過於寬鬆帶來風險
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 16:44:46
中評社香港11月17日電／日本經濟財政諮問會議（CEFP）會議紀錄顯示，日本央行行長植田和男在會上表示，基本通脹率仍低於2%的目標，因此維持寬鬆貨幣政策立場。但他指，長期維持過於寬鬆的貨幣政策會帶來風險，不利於穩定實現通脹目標。
據香港電台報導，植田和男表示，長遠而言，可持續地實現通脹目標，意味著既要推動通脹自低位回升，亦要避免通脹急升。他說，央行正尋求一個能夠確保經濟平穩發展的利率水平。
經濟財政諮問會議是日本最高經濟小組會議，今次會議於上星期三召開，是高市早苗擔任首相以來首次會議。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本GDP六個季度以來再現負增長
(2025-11-17 16:11:43)
日本就業率98%？人口崩塌＋通脹撐起假繁榮
(2025-11-17 14:54:23)
韓海軍通知日方原定於本月舉行韓日聯演將暫停
(2025-11-17 12:57:18)
日本欲改“無核三原則”意味著什麼
(2025-11-17 11:20:14)
介文汲：日本想拖美國下水 高市早苗犯大忌
(2025-11-17 10:13:04)
王鍵語中評：要高度警惕日本對華戰略圖謀
(2025-11-17 00:12:04)
阿根廷學者：日本領導人應理性 中國回應正當
(2025-11-16 14:45:01)
教育部建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排
(2025-11-16 14:29:34)
日本前首相：高市早苗應堅持“無核三原則”
(2025-11-16 14:21:43)
日本鹿兒島火山多次噴發 煙霧最高4400米
(2025-11-16 12:00:48)