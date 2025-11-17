市場監管總局批准發布2項智能家電國家標準

中評社北京11月17日電／據央視新聞報導，市場監管總局批准發布《智能家用電器的智能化技術要求和評價 第1部分：通用要求》《智能家用電器應用場景 第1部分：通用要求》等國家標準，將於2026年5月1日正式實施。這2項國家標準從“智能能力”和“場景效果”兩個關鍵維度，清晰界定了智能家電的技術要求，既給企業研發生產確立了規範，也能夠讓消費者明白選購、安心使用。



《智能家用電器的智能化技術要求和評價 第1部分：通用要求》國家標準，要求智能家電須具備數據管理、人機交互、智能控制、智能運維等關鍵能力，並建立L1至L5五級智能等級評價體系，通過綜合評分劃分等級，消費者一眼就能判斷產品智能程度。同時，要求企業明確標注智能功能的具體效用、網絡接入方法、信息安全風險提示等信息，讓消費者用得更加便利。



《智能家用電器應用場景 第1部分：通用要求》國家標準，規定了環境管理、健康管理、能源資源管理等9類智能家電典型應用場景的實現方式和技術要求，為產品研發和生態互聯提供了清晰框架。以環境管理場景為例，要求溫度波動不超過±2℃、顆粒物潔淨空氣量實測值不低於標稱值的90%，並規定了臥室與客廳區域的噪聲上限，以及光線調節正確率不低於80%等，確保智能互聯效果可測量、可評價。