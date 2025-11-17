【
外交部：中日四個政治文件沒任何模糊曲解空間
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 16:46:43
中評社香港11月17日電／新華社報導，中國外交部發言人毛寧17日表示，對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。中日四個政治文件對台灣問題作出的明確規定是日本政府作出的鄭重承諾，具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守日本政府在台灣問題上的承諾。我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。
