韓國海軍暫停與日本海上自衛隊聯合搜救演習

中評社北京11月17日電／據央視新聞報導，記者當地時間11月17日獲悉，韓國海軍已經向日本海上自衛隊轉達了“將暫停原定於本月內舉行的聯合搜救演習”的意向。日本防衛省官員對此表示，“韓國海軍與日本海上自衛隊將就此次聯合演習的時間進行重新調整”。



據日本政府相關人士透露，韓日海軍的這一聯合搜救演習此前在1999年至2017年間曾先後展開過10次，之後韓日因2018年12月“日本巡邏機抵近韓海軍艦艇飛行後被韓方火控雷達鎖定”一事引發矛盾而中斷，因此各界此前曾將韓日此次重啟這一演習看作是雙方“加強合作的象徵”。



此前，日本方面曾考慮在本月初向韓國空軍特技飛行表演隊“黑鷹”參加在阿聯酋杜拜舉行的航空展而為其在沖繩基地提供加油的支援。但後來日方以部分“黑鷹”戰機曾在韓日爭議領土獨島（日本稱竹島）附近上空參加例行訓練為由，拒絕為“黑鷹”提供加油支援，導致“黑鷹”飛行隊無法參加杜拜航空展。



韓國軍方在日方拒絕為“黑鷹”飛行隊提供加油支援後，取消了韓國軍樂隊參加定於本月13日至15日在東京舉行的日本“自衛隊音樂節”的計劃。



有消息稱，日本自衛隊的一位有關負責人表示，“雖然日本拒絕向韓國空軍提供加油支援後，兩國防衛交流不斷被擱置，但兩國政府都希望平息事態，以免影響良好的韓日關係”。日本防衛相小泉進次郎也就此表示，“韓日關係不會出現隔閡，希望繼續合作和交流”。