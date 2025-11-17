】 【打 印】 
前十月全國鐵路固定資產投資同比增5.7%
　　中評社北京11月17日電／據人民日報報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉：今年前10月，全國鐵路完成固定資產投資6715億元，同比增長5.7%，鐵路建設優質高效推進，有效發揮了對全社會投資的拉動作用。

