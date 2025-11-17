【
大
中
小
】 【
打 印
】
我國已培育“小巨人”企業超1.76萬家
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 16:53:58
中評社北京11月17日電／據人民日報報導，記者從工業和信息化部獲悉：截至目前，我國已累計培育科技和創新型中小企業超60萬家，專精特新中小企業超14萬家，國家級專精特新“小巨人”企業超1.76萬家。
規模實力不斷壯大。截至2024年底，全國登記在册的中小企業數量超過6000萬家。
發展質效穩步提升。2024年，中小企業的有效發明專利中獨立研發占比達75.3%。
專精特新發展步伐堅實。“小巨人”企業以占全國規模以上工業中小企業3.5%的數量，貢獻了9.6%的營業收入和13.7%的利潤。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國奢侈品牌迅速崛起 衝擊國際巨頭
(2025-11-17 14:46:27)
網評：CPI與PPI改善凸顯中國經濟向好
(2025-11-13 14:33:09)
激活民間投資具四重意義
(2025-11-13 14:24:46)
錨定全年經濟目標 多地明確四季度衝刺方案
(2025-11-07 16:41:19)
中國經濟頂住壓力穩中有進
(2025-11-04 11:46:39)
何立峰會見中國證監會國際顧問委員會委員
(2025-10-30 10:32:21)
海外人士解讀中國經濟“三季報”
(2025-10-23 15:17:23)
前三季度我國涉外收支總規模創歷史同期新高
(2025-10-23 12:11:41)
“中國企業500強”見證經濟活力
(2025-10-21 17:09:58)
三個關鍵詞，看我國外貿何以量質齊升
(2025-10-14 15:03:29)