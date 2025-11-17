我國已培育“小巨人”企業超1.76萬家

中評社北京11月17日電／據人民日報報導，記者從工業和信息化部獲悉：截至目前，我國已累計培育科技和創新型中小企業超60萬家，專精特新中小企業超14萬家，國家級專精特新“小巨人”企業超1.76萬家。



規模實力不斷壯大。截至2024年底，全國登記在册的中小企業數量超過6000萬家。



發展質效穩步提升。2024年，中小企業的有效發明專利中獨立研發占比達75.3%。



專精特新發展步伐堅實。“小巨人”企業以占全國規模以上工業中小企業3.5%的數量，貢獻了9.6%的營業收入和13.7%的利潤。