福州市民共建共享口袋公園

中評社北京11月17日電／據人民日報報導，初冬，暖陽普照，福建省福州市思兒亭互通立交橋下的口袋公園，幾位老人坐在環狀花壇式坐凳上閑聊，孩子們在奔跑嬉戲。彩繪的茉莉花在橋墩上綻放，與周邊綠意相映成趣。



城市立交橋下、街角閑置地里，曾經不起眼的邊邊角角，變成了一座座精致的口袋公園。“休閑鍛煉，交友下棋，這些利用橋下空間打造的口袋公園，細節里透著暖心。”市民鄭浩說。



“十四五”時期，福州市新建口袋公園381個。散落在城市角落的“方寸之美”，串起一道道綠意盎然的風景線，讓“推窗見綠、出門入園”成為百姓的生活日常。



立交橋下的空間存在不少不足之處——光照不足、水土易流失，綠植長期長勢不良。如何改造利用？考驗著城市治理者的智慧。



在相關部門協同創新下，橋下空間和橋下綠地整合利用、整體改造的思路逐漸清晰：清理規整綠植，鋪上透水混凝土，並面向人行道方向增設出入口和環狀花壇式坐凳；在一些立交橋下，口袋公園還結合海綿城市建設理念，打造“雨水花園”，將立交橋下排水接入旱溪景觀，節約養護成本的同時，兼具生態功能……“精心‘打扮’下，原本陽光不足的城市邊角地帶煥然一新。”福州市園林中心工作人員說。



橋下空間利用得當，共享草坪也在增強市民幸福感。



在福州烏龍江公園，寬闊草坪上，露營的人們悠然自得。“很愜意！我經常帶著小朋友過來。”市民姬女士笑著說。據瞭解，福州市目前開放了35處共享草坪，園林部門在設計中充分考慮不同人群需求，提供更多適兒化配套、適老化設施以及戶外休息區，提升群眾幸福感。