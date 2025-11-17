三部門發布涉鳥類保護刑事典型案例

中評社北京11月17日電／據人民日報報導，14日，最高人民法院會同公安部、國家林業和草原局聯合發布5件涉鳥類保護刑事典型案例，旨在加大普法宣傳力度，充分發揮警示教育作用，形成全社會共同參與鳥類保護的良好氛圍。



這批案例中，陳某銘通過架設捕鳥網及播放畫眉鳥叫聲等誘捕手段，非法獵捕並向他人非法購買共計800餘只國家二級保護野生動物畫眉鳥，用以出售牟利；人民法院以危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法判處其有期徒刑10年1個月，並處罰金20萬元。董某君使用粘網和誘鳥器大量獵捕野生鳥類，公安機關從其住處查獲880餘只鳥類死體和活體，其中包含大量國家一級保護野生動物黃胸鵐；人民法院以危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法判處其有期徒刑7年，並處罰金3萬元。



近年來，不法分子利用流竄作案、跨省作案、網絡銷贓等新型犯罪模式，形成跨區域、隱蔽性強的野生鳥類非法交易鏈條。人民法院依法對流竄作案、橫跨多省市的非法捕鳥違法犯罪行為進行打擊，斬斷專門從事非法獵捕、運輸、出售野生鳥類的犯罪網絡。此外，近年來，一些犯罪團夥逐漸形成了非法獵捕、運輸、販賣鳥類的完整犯罪鏈條，給野生鳥類資源帶來極大危害。對此，有關部門加強協作配合，一並懲治前端的非法獵捕行為和後續的運輸、銷售行為。