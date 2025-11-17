第三輪第五批中央生態環保督察全面啟動

中評社北京11月17日電／據人民日報報導，記者從生態環境部獲悉：第三輪第五批中央生態環境保護督察全面啟動。組建8個中央生態環境保護例行督察組，分別對北京、天津、河北3省（市），中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、鞍鋼集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國中煤能源集團有限公司5家中央企業開展例行督察，進駐時間一個月。



同時，對北京、天津、河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江等8省（市）開展大運河生態環境保護專項督察。其中，對北京、天津、河北3省（市）開展例行督察時，將大運河文化保護傳承利用和生態環境保護作為督察重點；組建2個專項督察組，分別負責江蘇、浙江、安徽3省，山東、河南2省，進駐時間兩周左右。



督察組堅持穩中求進工作總基調，堅持以人民為中心，堅持服務大局，堅持系統觀念，堅持問題導向和嚴的基調，堅持精準科學依法，突出重點、較真碰硬，有序有效推進督察工作。深入貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅決落實黨中央整治形式主義為基層減負有關要求，切實提升督察效能。進駐期間，各例行督察組分別設立聯繫電話和郵政信箱，受理被督察對象生態環境保護方面的來信來電舉報。



為統籌經濟發展、民生保障和生態環境保護，近日，中央生態環境保護督察工作領導小組辦公室專門致函被督察對象，要求堅決貫徹落實中央決策部署，精準科學依法推進邊督邊改，禁止搞“一刀切”，並簡化督察接待安排，切實減輕基層負擔。



文件要求，有關省（市）、集團公司在督察進駐期間，應堅持穩中求進工作總基調，把握工作節奏，突出工作重點，精準科學依法推進邊督邊改。對於例行督察組受理轉辦的群眾信訪舉報問題，既要認真核實、堅決整改，切實解決群眾反映突出的生態環境問題；也要依法依規、實事求是，做到一事一辦、一廠一策，不搞“運動式”整改。對於督察中發現的企業生態環境問題，既要督促有關企業切實履行生態環境保護責任，嚴格整改要求，確保整改到位；也要注重精細化管理，分類施策，加強指導幫扶。對於歷史遺留生態環境問題，既要堅持底線思維，嚴控環境風險，保障群眾利益；也要統籌兼顧，合理安排，因地制宜採取措施。