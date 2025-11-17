【
日本上月共88人遭熊襲擊受傷 創單月新高
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 17:18:41
中評社香港11月17日電／日本環境省公布，全國上月共有88人遭熊襲擊受傷、其中7人死亡，較9月的39人受傷大幅增加，受傷及死亡人數均創有記錄以來單月新高。
香港電台報導，日本環境省統計顯示，今年4月至10月，全國累計有196人因熊襲擊受傷，是近5年同期最高。按地區計算，秋田縣受害人數最多，其次為岩手、福島和長野縣。
除人員傷亡外，日本各地的熊出沒報告亦大增。環境省說，今年4月至10月，全國接到共超過2萬宗民眾目擊熊出沒的報告，同樣是過去5年最多。
