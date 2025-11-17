韓國軍方向朝鮮提議舉行韓朝軍事會談

中評社香港11月17日電／據韓國國防部消息，韓國軍方17日正式向朝鮮提議舉行韓朝軍事會談，就韓朝邊境非軍事區內軍事分界線的基準線設定進行討論，以防止雙方發生偶發性衝突，緩解軍事緊張。



新華社報導，韓國國防部國防政策室長金洪徹17日下午發表對朝談話說，朝鮮軍方近期在韓朝邊境非軍事區內軍事分界線一帶修建戰術道路、設置鐵絲網並埋設地雷，一些人員多次越過軍事分界線進入韓國一側區域。對此，韓國軍方通過警告廣播和警告射擊等方式，使朝鮮軍人退回到軍事分界線以北。