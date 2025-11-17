【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國軍方向朝鮮提議舉行韓朝軍事會談
http://www.CRNTT.com
2025-11-17 17:26:17
中評社香港11月17日電／據韓國國防部消息，韓國軍方17日正式向朝鮮提議舉行韓朝軍事會談，就韓朝邊境非軍事區內軍事分界線的基準線設定進行討論，以防止雙方發生偶發性衝突，緩解軍事緊張。
新華社報導，韓國國防部國防政策室長金洪徹17日下午發表對朝談話說，朝鮮軍方近期在韓朝邊境非軍事區內軍事分界線一帶修建戰術道路、設置鐵絲網並埋設地雷，一些人員多次越過軍事分界線進入韓國一側區域。對此，韓國軍方通過警告廣播和警告射擊等方式，使朝鮮軍人退回到軍事分界線以北。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中評編譯：對放棄“一個高麗”原則的憂慮
(2025-10-22 01:06:36)
韓總統：要終結朝鮮半島敵對與對抗時代
(2025-09-24 16:54:35)
朝中社譴責李在明訪美期間言論
(2025-08-27 12:20:26)
朝鮮軍方再批美韓聯合軍演
(2025-08-26 10:01:31)
朝中社譴責韓拿半島和平安全做交易
(2025-08-25 11:02:06)
金與正：韓國不可能成為朝鮮的“外交對象”
(2025-08-20 12:51:07)
李在明：準備分階段履行現有韓朝協議
(2025-08-18 13:16:07)
韓國總統李在明呼籲韓朝恢復信任與對話
(2025-08-15 18:05:58)