11月17日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月18日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月17日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應吉爾吉斯斯坦外長庫魯巴耶夫、烏茲別克斯坦外長賽義多夫、塔吉克斯坦外長穆赫裡丁邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於11月19日至22日訪問吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦並分別同三國外長舉行戰略對話。



新華社記者：中方發布了王毅外長訪問吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦並分別同三國外長舉行戰略對話的消息，請簡要介紹此訪的背景及中方對此訪的期待。



毛寧：吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦是中國的友好鄰邦和全面戰略夥伴。今年以來，習近平主席分別同扎帕羅夫總統、米爾濟約耶夫總統、拉赫蒙總統多次會晤，引領中吉、中烏、中塔關係發展邁上新台階。



為落實元首共識，中共中央政治局委員、外交部長王毅將訪問三國並分別同三國外長舉行戰略對話，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。



中方相信，此訪將全面落實第二屆中國—中亞峰會成果和習近平主席同三國元首達成的共識，以中國—中亞精神為遵循，增進政治互信和傳統友好，深化高質量共建“一帶一路”合作，為推進中國—中亞命運共同體和雙邊命運共同體建設注入更多正能量。



總台央視記者：日前，個別日本政客稱中方對高市早苗涉台錯誤言論“反應過度”。日本內閣官房長官木原稔也辯稱，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。中方對此有何回應？

