外交部：敦促日方停止越線玩火！

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月18日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月17日在例行記者會上再度回應高市早苗涉台錯誤言論。她表示，我們敦促日方本著對歷史和雙邊關係負責的態度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現在實際行動上。



有記者提問說，日前，個別日本政客稱中方對高市早苗涉台錯誤言論“反應過度”。日本內閣官房長官木原稔也辯稱，日本政府在台灣問題上的立場沒有改變，與1972年《中日聯合聲明》一致。中方對此有何回應？



毛寧表示，對於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。



毛寧說，中日探討復交時，中方明確提出“復交三原則”，即中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府；台灣省是中華人民共和國領土不可分割的一部分；所謂“日蔣條約”非法無效，應予廢除。



1972年，《中日聯合聲明》簽訂，兩國正式建立外交關係。聯合聲明共有三處涉及台灣問題，一是在前言部分寫明，“日本方面重申站在充分理解中華人民共和國政府提出的‘復交三原則’的立場上，謀求實現中日邦交正常化這一見解”；二是在聲明第二條寫明，“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”；三是在聲明第三條寫明，“中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場”。

