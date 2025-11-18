【
外交部：敦促日方以實際行動取信於亞洲鄰國
http://www.CRNTT.com
2025-11-18 00:33:23
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京11月18日電（記者 海涵）據報導，14日，韓國外交部發言人聲明稱，就日本政府在東京追加開放宣傳對獨島主權提出不當主張的“領土主權展覽館”擴建空間表示強烈抗議。外交部發言人毛寧14日在例行記者會上就此表示，我們注意到對上述問題的有關報導。近期日方的許多惡劣言行都引起周邊國家的警惕、不滿和抗議。
毛寧強調，我們敦促日方深刻反省侵略歷史，堅持走和平道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。
