黑龍江省人大原副主任李顯剛一審被判無期徒刑

中評社北京11月17日電／11月17日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任李顯剛受賄、貪污案，對被告人李顯剛以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以貪污罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣三十萬元，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對李顯剛受賄所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫，貪污所得依法返還被害單位。



新華社報導，經審理查明：2006年至2024年，被告人李顯剛利用擔任黑龍江省雙鴨山市市長、市委書記，黑龍江省政府秘書長，黑龍江省人大常委會副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務提拔、案件處理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣1.17億餘元。2009年4月、2012年4月，李顯剛分別利用擔任雙鴨山市市長、市委書記職務上的便利，通過高價出售、低價購買房產的手段，侵吞公共財物共計168萬餘元。



大連市中級人民法院認為，被告人李顯剛的行為構成受賄罪、貪污罪。李顯剛受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失；貪污數額巨大，均應依法懲處。鋻於李顯剛到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的貪污事實和部分受賄事實，所犯貪污罪構成自首，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



據悉，大連市中級人民法院于2025年5月22日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人李顯剛及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李顯剛進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。