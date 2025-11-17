厄瓜多爾為何拒絕重設美軍基地？

中評社北京11月17日電／厄瓜多爾全國選舉委員會16日晚公佈的初步計票結果顯示，厄瓜多爾民眾在當天舉行的憲法公投中，反對設立外國軍事基地。



新華社報導，分析人士指出，公投結果表明大多數厄民眾認為設立外國軍事基地有損厄國家主權，且可能進一步激化地區緊張局勢。



拒絕重設美軍基地



厄瓜多爾當天就是否允許設立外國軍事基地等4個問題舉行公投。厄全國選舉委員會已對超過95%的選票進行初步統計，結果顯示超過60%的選民不支持取消憲法中禁止外國在厄瓜多爾設立或使用軍事基地的規定，支持者不足40%，結果已無法逆轉。



厄瓜多爾總統諾沃亞表示，公投結果體現了民意，政府將尊重人民選擇，並繼續以現有手段堅定推進國家安全與治理承諾。



2024年年初以來，厄瓜多爾多地惡性犯罪高發，幫派暴力升級，政府數次實施緊急狀態和宵禁等措施，但治安狀況未見好轉。厄內政部數據顯示，2025年前9個月，全國共發生6797起故意殺人案，與2024年同期相比增長36.76%。



對此，厄瓜多爾國內有一種觀點認為，國家正面臨嚴重暴力危機，需要借助美國為主的外國軍事力量共同打擊販毒、武器販運和跨國有組織犯罪。



今年6月，厄國民代表大會（議會）通過一項提案，取消憲法中關於設立外國軍事基地的禁令，但仍需公投表決。此次公投結果表明，厄民眾拒絕在厄重設美軍基地。

