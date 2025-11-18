“飛虎隊”溫情故事 中美友好互助應代代相傳

即將102歲的飛虎隊美國籍隊員羅伯特·摩爾視頻連線第六屆香港中美論壇現場（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月18日電（記者 郭至君）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，84年前，一群美國人曾經在中國戰場抗擊日本侵略者留下了一段傳奇故事。在昨日開幕的第六屆香港中美論壇上，一位驚喜嘉賓從美國佛羅里達連線香港，他就是即將度過102歲生日的“飛虎隊”美籍隊員羅伯特·摩爾。



摩爾與會議現場短暫連線，他首先回憶了當年“飛虎隊”隊員們攜手並肩運送戰爭補給取得了成功的事跡，他說，這段歷史至關重要，再怎麼強調都不足為過，我們都需要銘記這段努力，明白團隊精神至關重要。“現在世界遇上了大變局，需要互相溝通，努力解決問題。自然災害、地緣政治等問題的解決都需要組成團隊才能夠取得更大的成功。”他強調。



回溯歷史，1941年，一批美國青年飛行員在陳納德將軍率領下，組成中國空軍美國志願援華航空隊，來華抗擊日本侵略。同年12月，他們駕著繪有鯊魚嘴圖案的戰機，在昆明上空第一次作戰就取得勝利，中國人民親切地稱這支部隊為“飛虎隊”。飛虎隊早期隊員，主要由退役的美國飛行員和技術人員組成，他們以志願者身份，跨越重洋、馳援中國軍民，摩爾正是其中一員。作為美軍中尉，他在1944至1945年間，完成多達96次駝峰航線運輸任務，駕駛C-46與C-47運輸機，將大量軍需物資送抵昆明，支撐中國的持久抗戰。



據統計，“飛虎隊”援華作戰期間，2000餘名美籍飛虎隊隊員在戰鬥中犧牲，200多名遇險隊員被中國民眾營救，而許多中國人在營救過程中獻出了生命。對於中美兩國人民這段深厚友誼，中國政府十分重視，並在去年對外公布2590名美國籍抗日航空英烈名錄，希望把中美兩國人民共同戰鬥的歷史故事，代代傳下去。