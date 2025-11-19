趙明昊：中美需善用釜山積極信號取實質進展

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊在第六屆香港中美論壇上做關於地緣政治的主題演講（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月19日電（記者 郭至君）第六屆香港中美論壇今日在香港舉行，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊在下午的地緣政治主題環節發表主題演講，他表示，中美元首釜山峰會為兩國關係釋放了積極信號。



趙明昊說，特朗普提及的G2概念雖不應過度解讀，但值得注意的是，這位美國總統重視大國協調，當前存在“特朗普契機”。新型G2並非意味著中美將共同治理世界，亦非表示競爭將被合作取代，其核心在於兩國均意識到調整雙邊關係的重要性，並願在多極化世界中加強溝通與協調。



趙明昊也指出，儘管峰會為修復中美關係奠定良好基礎，但緊張局勢尚未終結。鑒於中美在一些問題上存在根深蒂固的分歧，未來兩國互動可能遭遇新衝擊，較量與協商交替的模式已成新常態。雙方必須善用此次峰會帶來的契機，在特朗普預定明年四月訪華前推動中美協調取得實質進展。



針對中美關係的地緣政治重整，趙明昊強調，首先，雙方需深化關於多極世界問題的對話。其次，雙方需就台灣問題尋求新的默契，並審慎處理區域安全熱點之間的關聯性。“台灣地區內部政治相當複雜，賴清德是難以預測的變數，民進黨當局的某些言論與姿態對北京極具挑釁性。”他說，“更關鍵的挑戰在於如何應對台灣問題與南海議題等日益交織的趨勢，此現象恐加劇安全困境並引發更多衝突。”第三，中美需正視科技與安全的交織關係。雙方需深化科技與安全議題的對話，匯聚科技精英與政策制定者等利益攸關方共同探索“共存”的發展路徑。第四，人際交流的安全化已成重大問題，必須化解中美人士對去對方國家訪問時對自身安全的擔憂。亟需制定行為準則以確保交流可持續，這對中美維持互動並且尋求確保兩國和平的可行方案至關重要。



今年香港中美論壇以“共築和平之環”為主題，聚焦討論科技、地緣政治，及人文交流等議題。

