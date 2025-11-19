超越“國家安全”視野　中美應相互成就

第六屆香港中美論壇探討安全鏡頭之外：超越關稅、政治與社會的議題（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月19日電（記者 郭至君）由中美交流基金會（CUSEF）主辦的第六屆香港中美論壇11月17日在香港仔富麗敦海洋公園酒店舉行，來自中美的前政府高官和知名學者齊聚，以“安全鏡頭之外：超越關稅、政治與社會”為主題探討中美關係。



第11任美國駐華大使，參議院財政委員會前主席馬克斯·博卡斯表示，當前美中建設性的對話缺乏，難以進行。美國人認為中國想要遏制美國，尋求霸權，而中國的看法是美國遏制中國發展。中美之間仇視化、政治化的事實我們需要接受，特朗普政府也意識到了這一問題，而霸權不可能戰勝另一方，冷靜下來重啟關係才是正道。“一方要向對方展示才能解決真正的問題。現在是互聯的世界，脫鉤斷鏈絕非易事，中美關係之間的問題一向都存在，特朗普只是加速矛盾的爆發。人工智能（AI）問題，高端科技的軍民兩用性質等因中美矛盾在可預見的未來中皆會持續影響中美兩國關係。當特朗普離任後，中美問題將會繼續存在。”



博卡斯也說，人心所向高於政治精英，民眾是很聰明的。中美兩國要在可以合作的領域盡可能地合作，中美之間存在問題和摩擦，但需要思考在哪些領域可以求得最大共識。“如果中美雙方都承認對方是平等的，那他們或可開始合作處理其他重要的議題，開始瞭解不是所有事都與‘安全’有關。”他說。



香港大學當代中國與世界研究中心主任李成說，兩國在安全化方面都存在問題，安全關切是合理的，但美國現在想要與中國進行一些改變，有人說中國過於自信，但另一方面，則顯得美國過於不自信了。李成也指出，“國安視野”過度擴張無法單憑單一原因解釋，政客的無知及傲慢可能是成因之一，而美國整體對華的恐懼也可能是主因。中國持續崛起下，美國作為現存的唯一超級大國，很自然就會產生恐懼感，繼而把中美關係置於國家安全視野之下，並將對方妖魔化成敵人。他強調，他認為這一現象是人為形成，當大環境改變下，雙方或能夠打破這種狹窄的視野。

