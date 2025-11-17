新華社：高市涉台錯誤言論極不負責、極其危險

中評社北京11月17日電／新華社發表評論文章指出，日本首相高市早苗7日在國會答辯中就日本安保法中的“存亡危機事態”悍然發表涉台挑釁言論，以可能行使集體自衛權為名，公然干涉中國內政，進行武力威脅。內外壓力下，高市10日對國會表示，日本政府對“存亡危機事態”的既有口徑沒有改變，但堅持不撤回此前答辯言論。



一國首相在國會答辯中的任何發言，都會載入公文，具有官方性質。高市一方面宣稱政府口徑沒有變化，一方面拒絕撤回自己作為首相的答辯內容，顯然自相矛盾。高市的答辯內容與此前日本政府相關立場相左，沒有任何狡辯餘地，進一步加劇了外界對其政治誠信和政策穩定性的質疑。



高市發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，還不思悔改，拒不撤回，把不負責任發揮到了極致，也把不計後果推升到了極致。這種行為粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。



這幾天，日本社交媒體上，“高市下台”“高市撤回發言”“高市不得煽動戰爭”等話題標簽快速增長，足見日本各界對高市一意孤行的強烈不滿。立憲民主黨黨首、日本前首相野田佳彥16日在黨內會議上批評高市涉台表態“言論越界，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面，相當輕率”。



15日晚，日本民眾在位於東京的首相官邸前抗議，手持標語、高呼口號，對高市近期錯誤言行表達強烈不滿，要求高市辭職。日本沖繩大學地域研究所特別研究員泉川友樹也表示，高市近日發表的涉台言論影響非常惡劣，對日本及日本民眾的安全保障毫無益處，也會給日中關係造成重大負面影響。



日本《社會新報》發表的社論指出，高市作為首相的存在本身才是日本的“存亡危機”。



一言可以興邦，一言也可以喪邦。高市涉台錯誤言論極不負責、極其危險。日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。