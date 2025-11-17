韓方提議舉行韓朝軍事會談討論軍事分界線問題

中評社香港11月17日電／韓聯社報導，韓國國防部17日以政策室長金洪哲（音）的名義發表談話，向朝鮮提議舉行軍事會談，商討軍事分界線（MDL）基線問題。這是李在明政府成立以來首次向朝鮮提出會談建議，朝方作何反應備受外界關注。



韓國防部表示，朝軍近日在非軍事區（DMZ）內軍事分界線一帶鋪設“戰術公路”、設置鐵柵欄並埋設地雷，在此過程中頻繁發生部分人員越界的情況。對此，韓方按照作戰遂行流程進行警告廣播，或開火示警，以此驅離有關人員。如此一來，非軍事區內的緊張局勢加劇，甚至存在韓朝之間發生軍事衝突的可能性。



國防部表示，為防止韓朝之間發生衝突，緩解軍事緊張，韓方提議韓朝雙方舉行軍事會談，就明確軍事分界線基線的問題進行商討，希望朝方能響應韓方提議。會談時間、地點等細節可通過板門店進行協調。



目前，韓朝軍事通信線路已全部中斷，此次會談提議通過“聯合國軍司令部—朝鮮人民軍”渠道傳達給朝方。國防部相關人士表示，當天上午和下午，已通過該渠道兩度向朝方提議會談，但截至目前尚未收到回應。據悉，韓國軍方在此次正式提議會談之前，也曾多次通過同一渠道向朝方表明就軍事分界線基線問題開展協商的意願，但朝方始終未作回應。



1953年7月27日《停戰協定》簽署後，韓朝同年8月為標示軍事分界線，韓方沿軍事分界線設置了1292個界標。但在1973年聯合國軍司令部進行界標維護作業期間，曾遭朝方射擊，隨後維護工作被迫中止。此後50餘年間，大部分界標流失，部分因地形變化難以辨識，目前韓方能夠確認的界標僅200余個。



對於朝方自去年4月起在非軍事區內開展作業並多次越界的情況，金弘哲表示，這主要是由於1953年設立的軍事分界線界標大量流失，導致雙方對部分地區分界線位置存在認識差異。據悉，去年朝方軍隊越界次數不足10次，而今年至今就已超過10次。



國防部人士指出，韓方此次提議的核心在於統一對軍事分界線的認知。他表示，對於雙方已達成共識的區域將保持現狀；對於標識物仍可確認的區域，將通過核實重新形成共識；對於存在分歧的區域，則可繼續協商。



有分析認為，國防部此次提出舉行韓朝軍事會談設定軍事分界線基線，也是爭取恢復、保持韓朝溝通渠道的一項舉措。