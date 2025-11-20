洪錦鉉：智庫初心入議會　務實行動助施政

中評社香港11月20日電／香港立法會選舉委員會界別候選人洪錦鉉：作為長期深耕政策研究與地區服務的智庫創辦人，他始終篤信：良政善治的核心，在於政策與民需同頻、立法與施政同心。此次參選立法會選委會界別，正是希望將智庫“政策落地貼地”的基因注入議會﹐既發揮選委會“最大智庫”的獨特優勢，又推動立法會“項目化”“平台化”務實作為，為支持政府施政、優化立法會工作帶來三重關鍵價值。



他首先期望推動搭建“選委智慧→政策倡議→政府落地”的政策制定及執行範式，讓施政更精準高效。選委會匯聚各行各業、各界各區的精英翹楚，大家的人生智慧、實戰經驗與行業／基層洞察，是香港最寶貴的政治財富。過去經營智庫時，及參與民建聯事務﹐我始終強調“政策不應懸空”｡



他承諾當選後擬成立的專門轉化機制，正是對這一理念的升華——通過系統梳理選委們建議，將真知灼見提煉為可操作、可評估的政策方案，再與政府相關部門對接協商。這不僅能為政府施政提供真實的支撐，減少政策制定的試錯成本，更能讓施政方向緊扣社會真實需求，避免“紙上談兵”，讓愛國者治港的初心轉化為民眾可感知的施政成果。



其次，“項目化”“平台化”理念能破解立法與施政的協同難題，讓立法會更具作為。長期以來，部分政策難以落地，癥結在於立法監督與施政執行缺乏有效銜接。因此他主張推動“專班專項”機制，以智庫項目管理的思維，推動立法會議員與政府、業界形成“三方合力”：立法會不再僅是政策審議者，更是項目發起者、協調者與跟進者。



例如在民生改善、產業升級等關鍵領域，通過成立專班明確目標、分工與時限，邀請業界專家參與政策設計，既能確保立法的科學性與前瞻性，又能調動政府部門的執行動力，讓立法成果快速轉化為施政效能。這種主動作為的議會生態，將徹底改變立法與施政脫離的現象，讓立法會成為推動香港發展的“動力引擎”而非僅是“審批關卡”。



最後，政策研究與地區服務的結合，能彌補施政“最後一公里”的缺口，讓治理更貼地暖心。智庫的核心優勢在於“懂政策”，而地區服務的經歷讓我“懂民眾”。



他承諾若能當選，將繼續堅持“政策落地要到社區、到基層”的原則，在推動政策項目化的過程中，同步建立地區反饋機制：通過走訪社區、召開業界座談會，實時跟進政策執行效果，及時向政府提出調整建議。這既能幫助政府及時糾偏優化施政，又能讓立法會的監督更具針對性，確保每項政策都能真正解決民眾急難愁盼。這種“從民間來、到民間去”的治理邏輯，正是愛國者同心治港的生動體現，也能讓政府施政更得民心、立法會工作更有溫度。



愛國者治港，關鍵在於“做實事”。作為智庫創辦人參選，他強調他帶來的不僅是政策研究的專業能力，更是“務實落地”的執行理念。若能當選，必將以選委智慧為根基、以項目平台為抓手、以地區服務為依托，全力搭建政府與社會的溝通橋梁，讓立法會成為支持政府施政的“堅強後盾”、推動香港發展的“積極力量”，為香港繁榮穩定、為國家發展大局貢獻全部心力。



目前準備參加選委會界別選舉還有鄧銘心，樓家強，范凱傑，蘇紹聰，柯家洋，何俊賢，管浩鳴，吳英鵬，招國偉，郭志華，黃錦輝，陳永光，李鎮強，何君堯，馮英倫，林筱魯，陳恒鑌，曾志文，劉振江，馬光如，何敬康，魏明德，陳少波，范駿華，陳宗彝，陳凱欣，梁子穎，葛珮帆，朱立威，陳紹雄，林 琳，鄧咏駿，莊家彬，李浩然，林振昇，黃 國，黃錦良，簡慧敏，梁美芬，陳曼琪，陳祖光，陳仲尼等人。